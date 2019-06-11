Aç ve susuz kalan buzağılara esnaf sahip çıktı Haberi

-- Kamyondan ve esnaflardan görüntü

-- Polis ekiplerinin gelmesi

-- Hayvan sahibinin otelden gelmesi, hayvanlarla ilgilenmesi

-- Fevzi Özçelik ile röp.



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Samsun'dan Zonguldak'a satılmak için getirilen ve kamyonetin kasasında aç ve susuz bırakılan buzağılara esnaflar sahip çıktı. İddiaya göre, Ahmet Ç. ve arkadaşları Samsun'dan satmak için buzağıları kamyonetin kasasına koyup Zonguldak'a getirdiler. Dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki Yeni Camii önüne kamyoneti park ederek otele uyumaya gittiler. Sabah saatlerinde buzağıların sesini duyan ve aç ve susuz kaldığı gören esnaflar polise ihbarda bulundular. Bu sırada esnaflar kendi imkanları ile buzağılara su vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri otelde yatan hayvan sahiplerini uyandırarak evraklarını kontrol ettiler. Evraklarında bir olumsuzluk ile karşılaşmayan polis ekipleri olay yerinden ayrıldılar. Buzalara su vermeye çalışan esnaf Fevzi Özçelik; "Polisi başkası ihbar etmiş. Susuz kalmışlar bizde su veriyoruz. Sahipleri burada otelde kalıyorlarmış" dedi.



