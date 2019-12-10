Aç kurtlar köyü basıp köpeğe saldırdı...O anlar kamerada İzle

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( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Divriği ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS



- Sivas’ın Divriği ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas ‘ta kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı.

Divriği ilçesi Şahin köyüne inen 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Abidin Ardıç’a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç’ı fark edince kaçmaya başladı.

Ardıç’ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması köpeğinin hayatını kurtardı. Ardıç sabah saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı." dedi.





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