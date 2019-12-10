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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Aç kurtlar köyü basıp köpeğe saldırdı...O anlar kamerada İzle

Aç kurtlar köyü basıp köpeğe saldırdı...O anlar kamerada İzle

-güvenlik kamerası detay

Köpek Güvenlik Kamerası Kurtlar Köyü Yabani Hayvanlar Av Köpeği 

--ardıç röp
--köpekler detay

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Divriği ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı SİVAS

- Sivas’ın Divriği ilçesinde köye inen iki kurt köpeğe saldırdı, bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sivas ‘ta kar ve soğuk havanın etkisiyle yiyecek bulamayan yabani hayvanlar, köylere inmeye başladı.
Divriği ilçesi Şahin köyüne inen 2 kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde aç kurtlar, Abidin Ardıç’a ait av köpeğine saldırdı. Bir süre köpek ile kovalamaca yaşayan kurtlar, Ardıç’ı fark edince kaçmaya başladı.
Ardıç’ın köpeğinin havlama seslerini fark ederek evinden dışarı çıkması köpeğinin hayatını kurtardı. Ardıç sabah saatlerinde köpeğinin sesleri ile uyandığını belirterek, "Sabah saatlerinde köpeğimin sesleri ile uyandım. Pencereden baktığımda iki kurdun köpeğime saldırdığını fark ettim. Kurtlar evin merdivenlerine kadar girdi. Ben bahçeye çıktığımda kaçmışlardı." dedi.

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