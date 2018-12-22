Aç kurtlar köye indi, köpekleri parçaladı...Kurt sürüsü kamerada

-kurt sürüsü



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan’ın Açıkyazı köyüne inen kurt sürüsü iki köpeği parçalayarak telef etti. Kurt sürüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Doğu Anadolu’da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan aç kurtlar köylere inmeye başladı.

Ardahan’ın Açıkyazı köyüne inen 10 adet kurt, güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasının kapsama alanı dışında kurt sürüsü Ergin Topçu’ya ait iki köpeği parçalayarak telef etti. Köy sakinlerinin durumu fark etmeleri üzerine kurt sürüsü kaçarak ormanlık alanda izlerini kaybettirdi.

