Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı İzle

- Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi, o anlar ise güvenlik kamerasına yandı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde boz ayının, şehir merkezinde hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü. (VK-OE-
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