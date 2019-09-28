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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı İzle

Aç kaldığı için şehir merkezine inen boz ayı kameraya yakalandı İzle

-güvenlik kameraası

( SİVAS )- Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi, o anlar ise güvenlik kamerasına yandı. SİVAS

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Trol 


- Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kalan boz ayı şehir merkezine indi, o anlar ise güvenlik kamerasına yandı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde aç kaldığı için şehir merkezine indiği düşünülen boz ayı güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde boz ayının, şehir merkezinde hızlı bir şekilde hareket edip, çevresini kontrol ettiği görüldü.
(VK-OE-
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