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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Aç kalan yılanlar balıkçıların kâbusu oldu

Aç kalan yılanlar balıkçıların kâbusu oldu

YILANIN OLTADAKİ BALIĞA SALDIRMASI

Amatör Balıkçı Balık Avı Amatör Olta Saldırı 

-YILANIN OLTADAKİ BALIĞI AĞZINA ALMASI
-BALIKÇININ OLTADAKİ BALIĞI YILANDAN KURTARAMAMASI

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Karacabey ilçesinde Canbalı deresinde aç kalan yılanlar oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı.
Canbalı deresinde balık avına çıkan amatör balıkçıların kâbusu haline gelen su yılanları oltalara takılan balıklara saldırmaya başladı.
Hobi olarak kıyı balıkçılığı yapan bazı vatandaşlar, bugüne kadar daha önce hiç bu tür yılan istilâsı ile karşılaşmadıklarını dile getirdiler. Oltalarını suya atan balıkçılar balık takılan kancaların yılanla birlikte geldiğini, balık sepetine de yılanların girerek saldırdığını söyledi.

Olta balıkçıları, "Dere kenarlarına gelen su yılanları o kadar çok ki ne keyif yapabiliyoruz ne de balık tutabiliyoruz. Çimenlere oturmaktan bile çekiniyoruz. Yılanlar ya tuttuğumuz balıklara geliyor ya da kıyıya aldığımız balıklara saldırıyorlar. Aynı sokaktaki kediler gibi olmuşlar. Biz oltaya balık vurmasını beklerken, onlar yakınlarımıza gelerek hareketlerimizi takip ediyorlar" ifadelerini kullandılar.
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