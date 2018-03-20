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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Aç kalan yavru boz ayı ilçeye indi İzle

Aç kalan yavru boz ayı ilçeye indi İzle

Cep telefonu kamerasına yansıyan ayı

( KARS ) KARS

Kamera Cep Telefonu 


- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Kayak Merkezi mevkiinde yavru boz ayı görüntülendi. Gündüz vakti ilçeye gelen yavru boz ayı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayıların sıklıkla ilçeye indiğini belirten Bilal Boztaş, “Bugün aracımla Kayak Merkezine doğru gidiyordum. Yolun kenarında yavru Boz Ayı fark ettim hemen cep telefonumu çıkarım yavru ayıyı kameraya aldım. Daha sonra yavru ayı ilçe merkezine doğru gitti.” dedi.
Kayak Merkezinde görüntülenen ayı daha sonra gözden kayboldu.
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