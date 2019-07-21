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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek arayışı kamerada

Aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek arayışı kamerada

hayvanların yemek arayışından görüntü

( KARS ) KARS

Kamera Gesi Yabani Hayvanlar Hayvan 


- Kars’ın Sarıkamış ilçesinde doğada yiyecek bulamadığı için aç kalan yavru tilki ve ayı yerleşim alanına indi. Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde apartmanın ön tarafında yavru tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Aç kaldığı için Sarıkamış Ormanlarından yerleşim alanına inen yavru tilki ve boz ayı kendine yiyecek aradı. TOKİ bölgesinde binaların önünde bitkin halde dolaşan tilki ve çöpleri karıştıran boz ayı kameralara yansıdı. Bir süre etrafta yiyecek arayan yabani hayvanlar daha sonra gözden kayboldu.
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