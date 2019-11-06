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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Aç kalan tilkiyi vatandaşlar besledi

Aç tilkinin ekmek yemesi

( BAYBURT ) BAYBURT

Kamera Doğal Yaşam Alanı Cep Telefonu Yağan 


- Bayburt'ta önceki gün yağan kar sonrası doğal yaşam alanı karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köyün sakinlerince ekmekle beslendi.Bayburt'un Kop Köyü'nde evlerinin bahçesinde tilki gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Köy sakinleri, tilkiye ekmek parçaları verdi. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
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