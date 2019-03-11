Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar

Aç kalan tilkiyi balıkla besliyorlar

TİLKİNİN BALIK YEMESİ

Sosyal Medya Akkale Hayvan 

-TİLKİYE ATILAN BALIKLAR

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde aç kalan kızıl tilki sahile indi. balıkçılar tilkiyi elleriyle besledi. Karabiga’da aç kalan bir kızıl tilki balıkçı barınağı yakınlarına indi. Barınakta bulunan balıkçılar ve tilkiyi gören vatandaşlar, aç hayvanı balıkla beslemeye başladı.
Karnını doyurduktan sonra ortadan kaybolan tilki her acıktığında sahile geliyor. Öte yandan sahile inen kızıl tilki vatandaşların büyük ilgisini topluyor. Vatandaşlar tilkinin fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı