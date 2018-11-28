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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan tilki kent merkezine indi - KARABÜK

Aç kalan tilki kent merkezine indi - KARABÜK

- Cep telefonu görüntüsüAç kalan tilki kent merkezine indi - Tilkinin kent merkezinde dolaşması cep telefonu kamerasıyla kaydedildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te kent merkezine inen tilkinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.100. Yıl Mahallesi'nde tilki gören vatandaşlar, durumu zabıta ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.Aç kaldığı için restoranların etrafında yiyecek aradığı değerlendirilen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Bölgeye gelen ekipler, tilkinin izine rastlayamadı.Bu arada tilkinin sokaklarda dolaşma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bild Kamera Cep Telefonu Zabıta 

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