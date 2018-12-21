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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Aç kalan kurt sürüsü köye indi atlara saldırdı

Aç kalan kurt sürüsü köye indi atlara saldırdı

ahırdan görüntü

Aston Köpek Kar Yağışı 

-köyden görüntü
-attan görüntü
-röportaj

( ŞIRNAK ) - Atına saldıran kurtlara bastonuyla müdahale etti ŞIRNAK

- Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde dağlarda aç kalan kurt sürüsü indikleri köyde atlara saldırdı. Bir vatandaş ise atına saldıran kurtlara bastonuyla müdahale etti. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde kar yağışı sonrası dağlarda aç kalan kurt sürüsü yiyecek bulmak için köye indi. Kurtlar, Ömer Gökçe adlı vatandaşın ahırlarındaki atlara saldırdı. Kurt sürüsüne elindeki bastonuyla müdahale ettiğini söyleyen Ömer Gökçe “Sabahın ilk ışıklarıyla beraber köyün çıkışında bulunan ahırımızdan köpeklerin havlama sesi geldi. Merak ettim gidip bakınca 8 kurdu gördüm. Kurtlar bana saldıracaktı. Elimde silah yoktu sadece bir baston vardı. Ahırın kapısını kıramayacaklarını anlayınca atıma saldırdılar ben bastonla müdahale ettim korktular dağa doğru kaçtılar. Atımı boğazlayarak yaraladılar. Şimdi kurt nöbeti tutacağız. Çünkü tekrar gelecekler” dedi.

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