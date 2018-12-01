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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aç kalan domuzlar ünlü tatil merkezinde sokaklara indi

Aç kalan domuzlar ünlü tatil merkezinde sokaklara indi

Domuzlardan görüntü

( İZMİR ) - Şehir merkezinde vatandaşların 'domuz' şaşkınlığı İZMİR

Kamera Cep Telefonu 


- İzmir’in ünlü tatil merkezlerinden Foça'da, aç kalan domuzlar, gündüz vakti yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. Domuzlara görenler ise gözlerine inanamadı. Foça ilçesi Atatürk Mahallesi’nde gündüz vakti domuzları görenler şaşkına döndü. Aç kalan çok sayıda domuz, kentin en işlek noktası olan Sevgi Caddesi’ne kadar geldi. Domuzlar yiyecek ararken bazı vatandaşlar da domuzdan korunmak için bölgeden uzaklaştı. Domuzların ilçe merkezine kadar indiğini gören vatandaşlar duruma şaşırdı. Şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.
Yiyecek arayan domuzlar, bir müddet sonrada bölgeden ayrıldı.
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