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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aç kalan domuzlar karayoluna indi Haberi

Aç kalan domuzlar karayoluna indi Haberi

domuzların görüntüsü

( KONYA ) KONYA

Kar Kalınlığı Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulamayan domuzlar Seydişehir-Antalya karayoluna indi. Kar yağışının yoğun yaşandığı ilçede özellikle Antalya yolu Alacabel mevkisinde kar kalınlığı bir buçuk metreye ulaştı. Kar nedeni ile yiyecek bulamayan 5 domuz gece saatlerinde Seydişehir-Antalya karayoluna indi. Bir süre yol üzerinde koşuşan domuzlar daha sonra yol kenarındaki karları aşarak gözden kayboldu. Domuzların karayolunda koştuğu anlar ise araç içerisinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araçta bulunanlar ilk önce domuzları koyun sanırken, daha sonra domuzların yoldan çıkmaları için kornaya basmaları görülüyor. Araçta bulunanların o anlardaki verdikleri tepkiler de gülümsetti.
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