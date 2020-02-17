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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi İzle

Aç kalan dağ keçileri yonca ile beslendi İzle

Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemesi

Bakır Madeni Kamera Keçi Kar Yağışı Irak 

-Dürün ile çekilen görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve aç kalan dağ keçileri yiyecek bulmak için karayoluna kadar indi. Yol üzerindeki maden işletmesi tarafından doğaya bırakılan yonca ile dağ keçileri yaşama tutundu. Adıyaman’da özellikle rakımı yüksek bölgelerde etkisini sürdüren kar yağışı yaban hayatı etkiliyor. Dağ keçileri yiyecek bulmakta zorlanınca çareyi dağlık bölgelerden daha aşağılara inmekte buldu. Adıyaman Çelikhan karayolu üzerinde bulunan bakır madeni işletmesinin bulunduğu bölgeye kadar gelen yaban keçilerinin yardımına maden işletmesi yetişti. Maden görevlileri satın aldıkları kurutulmuş yoncaları tepelere bıraktı. Dağ keçileri bırakılan yoncaları yiyerek aç kalmaktan kurtuldu. Dağ keçilerinin bırakılan yoncaları yemeleri güvenlik kameraları ve dürbünlerle görüntülendi.
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