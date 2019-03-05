Aç kalan çakallar köye indi



- Ankara'nın Beypazarı İlçesinde köye inen çakallar bir köylü tarafından görüntülendi. Beypazarı'nın Oymaağaç Köyünde traktörü ile yolculuk yapan bir köylü, köy girişinde çakallarla karşılaştı. Çakal sürüsünü köyün bu kadar yakınında gören köyle cep telefonu ile sürüyü görüntüledi. Çakalları köylünün çağırması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.

