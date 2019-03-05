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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Aç kalan çakallar köye indi

Aç kalan çakallar köye indi

-çakalların görüntüsü

( ANKARA ) ANKARA

Cep Telefonu Çakal 


- Ankara'nın Beypazarı İlçesinde köye inen çakallar bir köylü tarafından görüntülendi. Beypazarı'nın Oymaağaç Köyünde traktörü ile yolculuk yapan bir köylü, köy girişinde çakallarla karşılaştı. Çakal sürüsünü köyün bu kadar yakınında gören köyle cep telefonu ile sürüyü görüntüledi. Çakalları köylünün çağırması ilginç anların yaşanmasına neden oldu.
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