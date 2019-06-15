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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aç kalan ayı, arı kovanlarına saldırdı

Aç kalan ayı, arı kovanlarına saldırdı

Kovanların görüntüsü

Sosyal Medya Ormanlı Cep Telefonu Trol 

-Parçalanan kovanlar
-Vatandaşın anlatması
-detay
-ayı arşivi

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde aç kalan ayı arıcılık yapan kişinin kovanlarına saldırdı. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen olayda ormanlık alanda aç kalan ayı arıcılık yapan Nevzat Konca’nın kovanlarına saldırdı. Birçok kovanı kıran ve içindeki petekleri yiyen ayı daha sonra kovanların yanından uzaklaştı. Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmeye giden Nevzat Konca ise görüntü karşısında şok oldu. Ayıya ait ayak izleri olduğunu fark eden Konca, yaşadıklarını ise cep telefonu ile kayıt ederek sosyal medya hesabından paylaştı.
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