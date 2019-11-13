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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi... O anlar kamerada İzle

Aç kalan ayı akaryakıt istasyonuna indi... O anlar kamerada İzle

Ayının istasyona gelme anları

Karya Kamera Ormanlı Zindik Akaryakıt İstasyonu 

-İstasyondan detaylar

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde aç kalan ayı, akaryakıt istasyonuna indi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ayı, çalışanları görünce hızla kaçtı. Olay dün akşam saatlerinde Azdavay ilçesi Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı yolu üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları akşam saatlerinde dinlendikleri sırada ormanlık alandan inen bir ayının istasyona indiğini gördü. Uzun süre istasyon içinde dolaşan ayı, istasyon binası içindeki işçileri görünce hızla kaçarak gözden kayboldu. Ayının istasyona gelme anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde istasyona gelen ayı, bir süre gezindikten sonra iş yeri içindeki çalışanları görünce hızla kaçarak gözden kayboluyor. (GY-
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