Abone sayısı 12, müracaat 52, kullanan ise 2 kişi

-İmam ve cemaatin doğalgaz yakış görüntüsü

-Belediye başkanının KIRGAZ genel müdür yardımcısından talebi

-İlçe detay

-İmam açıklama

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( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) KIRGAZ’ın lisans genişletmesi istemini onaylaması sonrası doğalgaza kavuşan Kırşehir'in Kaman ilçesinde doğalgaz abonesi olmak için 52 kişi müracaat etti. 12 abone sayısına ulaşılan ilçede şuanda 2 kişi doğalgaz kullanıyor. İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu bir araya geldiği KIRGAZ İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Nazım Ünal’dan çalışmalarda bozulan yolların yapımında kapılarını aşındıracaklarını belirterek destek istedi. Doğalgaza 2017 yılının sonunda kavuşan Kırşehir’in Kaman ilçesinde görevli Hz. Ebubekir Camii İmamı Dağıstan Kaya ise, doğalgazın geleceğini bildiklerinden dolayı cami ve evlerine yakıt almadıklarını söyledi.



Kaya, "Doğalgazın geleceği bilgisi üzerine kışlık kömürümüzü almadık. Doğalgazı almayanlar da yaz ayından evinin yakıt ihtiyacını tamamladığından dolayı abonelik işi hızlanmadı. 2012 yılında başlatılan çalışma sonucu şükürler olsun doğalgaza 2018 yılında kavuştuk. Camimizde kullanmaktayız. Daha önce elektrikle ısıtılıyordu. Ama biraz fazla yakınca koku yapıyordu. Şimdi ise koku yok. Kur’an kursunda öğle vaktine kadar kadınlar Kur’an öğreniyor. Onlar da çok memnun oldu. Önceden tüp getiriyorlardı, bu da ortadan kalktı. Hazır gaz var. Teneffüslerde çaylarını demliyorlar" dedi.

İlçeye doğalgazın gelmesi ile ilgili düşüncelerini açıklayan cami cemaati ise, "Getirenden de yaptırandan da Allah razı olsun. 12 kişi abone oldu. Diğerleri de olacak. Nasipse baharda bizler de alacağız. Herkese tavsiye ederiz. Doğalgaz her şeyden önce geliyor" dedi.

KIRGAZ Genel Müdürü Ömer Nazım Ünal, 2017 yılı Aralık ayında da Kaman’a doğalgaz vererek gurur ve mutluluk duyduklarını, doğalgaz’ın medeniyetin, gelişmişliğin bir ölçüsü olarak görülmekte olduğunu ifade etti.

İlçeye doğalgaz, AK Parti Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya'nın yaptığı çalışma ve görüşmeler sonrasında 2017 yılı sonunda yapılan törenle kazandırılmıştı.

