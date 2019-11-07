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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Abluka altında yaşayan Gazzeli gençler sokak dansı ile stres atıyor (3) - GAZZE

Abluka altında yaşayan Gazzeli gençler sokak dansı ile stres atıyor (3) - GAZZE



: - Sokak'ta "break dance" yapan Gazze li gençlerden detaylar - Sokak dansçısı Ahmed el - Gariz ile röportaj - Sokak'ta "break dance" yapan Gazze li gençlerden detaylarGAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler, "break dance" olarak da bilinen sokak dansı yaparak zorlu hayat şartlarının getirdiği olumsuzlukların üstesinden gelmeye çalışıyor. Gazze 'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sokak aralarında toplanan gençler, oluşturdukları küçük bir grupla "hip hop" müzik eşliğinde dans ederek hem sıkıntılarla dolu hayatlarına renk katıyor hem de beden disiplinlerine katkı sağlıyor.AA muhabirine konuşan sokak dansçısı Ahmed el - Gariz, Gazze 'de hip hop ve sokak dansını öğretmek için açtıklarını mekânın gençlerin uğrak yerlerinden olduğunu söyledi.

Gariz, "Okul" adını verdikleri mekânı, Gazze 'de break dance, rap ve grafitinin yaygınlaşması için ilk kültürel basamak olarak nitelendirdi.

Break Dance Muhabir Hip Hop Uttu İsrail 

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