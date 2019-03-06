Abluka altına alınan mahallede zırhlı polis noktaları kuruldu

-Polis ekiplerinin üst araması

-Abluka altına alınan Kale Mahallesine konulan polis konteyneri



( ANKARA )- Uyuşturucu çetelerinin korkulu rüyası olan narko köpekler araçları didik didik etti ANKARA



- Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen “KALE” operasyonu sonrasında, Kale Mahallesi abluka altına alındı. Mahalleye zırhlı konteynerler konularak polis noktaları oluşturuldu. Ankara Emniyeti’nin uyuşturucu çetesine yönelik 1 yıldır yürüttüğü inceleme ve araştırmalar kapsamında, il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ve torbacı çetesine “Kale” adında hava destekli operasyon düzenlendi.

Ankara Narkotik ekiplerinin şafak baskını ile Ankara genelinde gerçekleştirdiği operasyonda; yağma, tehdit, fuhşa aracılık etmek, yaralama ve uyuşturucu madde bulundurma satma ve kullanma suçlarını işleyen organize suç çetesinin tespit edilen üyelerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Toplam 237 ev adresi, 7 iş yeri ile 1 depo basıldı. Operasyona toplamda 500 ekip ve 3500 personel katıldı.

Operasyon sonrasında girilen adreslerin bulunduğu mahalleler ablukaya altına alındı. 150’den fazla kişi göz altına alınırken, polis ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Abluka altına alınan en mahallelerinden dikkat çekenlerden birisi Ankara’nın merkezinde bulunan Kale Mahallesi oldu. Mahalleye tüm giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlandı. Sokak aralarındaki tüm evler kontrol edildi, mahalle resmen didik tarandı. Giriş noktalarında hassas burunlu, narko köpeklerine araçlarda uyuşturucu taraması yaptırıldı. Muhit üzerinde drone uçurularak ara sokaklarda muhtemel hareketlilikler takip edildi. Polis ekipleri girişlerde vatandaşları üst aramasından geçirdi. Abluka altına alınan mahallede asayişin ve denetimin sıkı sağlanması ve kontrolün bırakılmaması için mahalleye zırhlı polis merkezi konteyneri konuldu.

