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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ablasını ve erkek arkadaşını silahlı vuran genç yakalandı

Ablasını ve erkek arkadaşını silahlı vuran genç yakalandı

Yakalanan Caner Şahin'in polis aracından inmesi

Polis Aracı Polis Akalan 

-Polislerin kolunda emniyet binasına girişi
-Asayiş Şube yazısı
-Emniyetin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da ablasını ve erkek arkadaşını tabancayla yaraladığı iddia edilen genç, polisin takibi sonucu yakalandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasköy Mahallesi'nde ablası C.Ş.'yi ve hemen ardından da Karşıyaka Mahallesi'nde ablasının arkadaşı olduğu iddia edilen S.B.'yi bacaklarından tabancayla yaralayan 19 yaşındaki C.Ş. olaydan sonra kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili C.Ş.'yi bugün yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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