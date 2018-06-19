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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bacağından vurdu, “Bir dahakine daha iyisini yapacağım” dedi

Ablasına şiddet uygulayan eniştesini bacağından vurdu, “Bir dahakine daha iyisini yapacağım” dedi

zanlının adliyeye gelişi

Akalan Uttu 

-detaylar

( BOLU )- Adliye sevk edilen zanlı Cengiz: “Bir dahakine daha iyisini yapacağım” BOLU

- Bolu’da, ablasına şiddet uyguladığı için eniştesini silahla bacağından vuran zanlı Mehmet Cengiz adliyeye sevk edildi. Cengiz, gazetecilerin ‘neden yaptınız?’ sorusuna, ‘bir dahakine daha iyisini yapacağım’ şeklinde cevap verdi. Edinilen bilgiye göre, Bolu’da, eşine uzun zamandır şiddet uyguladığı ve hakkında defalarca adli işlem yapıldığı öğrenilen 39 yaşındaki Orhan Karanfil, Ramazan Bayramı’nda da eşini darp etti. Kocasının şiddetine daha fazla dayanamayan kadın ailesinin yanına yerleşti. Ablasının şiddet gördüğünü duyan 33 yaşındaki Mehmet Cengiz, eniştesini telefonla arayarak tartıştı. İddiaya göre, Orhan Karanfil telefonda Cengiz’e hakaret ve küfürler savurunca, Cengiz telefonu kapatarak Karanfil’in işyerine gitti. Karanfil’in Bolu Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerine giden Mehmet Cengiz, yanında bulunan silahla Orhan Karanfil’i otomobilinden indiği sırada kurşun yağmuruna tuttu. Cengiz’in tabancasından çıkan 5 kurşundan biri Karanfil’in sağ bacağına isabet etti. Karanfil, çevredeki esnaf tarafından yaralı halde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Mehmet Cengiz ise, yaklaşık 1 saat sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından Karanfil’i yaraladığı silahla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet Cengiz adliyeye sevk edildi. Mehmet Cengiz’in emniyette verdiği ifadesinde, “Orhan Karanfil ablama sürekli şiddet uyguluyordu. Daha önce de aramızda bu yüzden tartışmalar yaşanmıştı. Bayram günü ablamı yine dövünce telefonla aradım ama bana da küfür ederek tehditler savurdu. Ailemi de tehdit etmeye başlayınca ben de ailemi korumak için bu olayı yaptım. Amacım korkutmaktı” dediği öğrenildi.
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