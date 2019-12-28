Abla-kardeş aynı şehirde trafik polisi olarak görev yapıyor İzle

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( TRABZON - ÖZEL)- Polislik sınavına beraber giren aynı devre olan Türkmen kardeşler, aynı ilde ve aynı birimde görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor TRABZON



- Trabzon şehir merkezinde trafiği 23 kadın polis yönlendiriyor. Bu kadın polisler arasında en çok dikkati ise Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli abla-kardeş çekiyor. Türkmen kardeşler aynı şehirde ve aynı birimde birlikte omuz omuza görev yapıyor. Trabzon Trafik Şube'nin gözbebekleri olan Seval (26) ve Serpil Türkmen (28) kardeşler polislik sınavına birlikte girmiş, aynı devre olmuş ve yaklaşık 1,5 yıl önce Trabzon’da polisliğe adım atmışlar. Sinoplu Serpil ve Seval Türkmen kardeşler, aynı meslekte ve aynı yerde görev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederlerken, polislik mesleğini çok sevdiklerini söylüyor. Kardeşlerden Serpil Türkmen, trafik polisliğini zaman zaman sıkıntı yaşamalarına rağmen keyif alarak yaptıklarını vurgulayarak, “Sinop’luyum, ilk görev yerim Trabzon. İki kız kardeş Trabzon’da görev yapıyoruz. Trafik polisi olmak hayalimdi, çocukken olmayı çok istiyordum. Kardeşimle birlikte kısmet oldu. İkimiz birden kazandık, devreyiz. Kardeşim fazla istemiyordu ama benden dolayı heveslendi. Ben sınava girince o da girdi, beraber kazandık. Kardeşimle 1,5 yıldır Trabzon’da görev yapıyoruz. Polis olduğumuzdan dolayı insanlar sanki kuralları, yasaları biz koyuyormuşuz gibi düşünüyorlar. Biz, bize verilen görevi yerine getiriyoruz. Bir yere park yapmayın ya da ışık ihlali yapmayın dediğimiz zaman karşı çıkabiliyorlar. Oysa bunlar herkesin yararına olan durumlar. Karadenizli olarak biraz agresifiz. Bayanlar daha anlayışlı. Hemcinslerini trafikte gördükleri zaman daha mutlu oluyorlar kendilerine daha çok güveniyorlar. Erkekler, bayan olduğumuz için bazen bizi çok fazla ciddiye almıyorlar. Destek veren beyler de çok fazla. Benim için en güzel olan yanı kardeşimle birlikte görev yapmam. Devreyiz, aynı şubede çalışıyoruz. İzin günlerimiz de aynı. Keyif alarak çalışıyoruz tabi ki sıkıntı da yaşıyoruz. Üç kız kardeşiz diğer kardeşim ise üniversite okuyor” dedi.

“Çocuklar bizi görünce 'Seni seviyorum polis abla' diye bağırıyor” Çocukların kendilerini çok sevdiğini belirten Seval Türkmen ise ablası ile birlikte aynı yerde görev yapmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, “Bazı erkek sürücüler, bize karşı zaman zaman agresif olabiliyor. Bayan sürücüler daha anlayışlı daha dikkatli. Yayalara yardımcı olduğumuzda onların mutlu olduğunu görüyoruz. Yine aynı şekilde engelli vatandaşlara yardımcı olduğumuzda mutlu oluyorlar. Bizim için zor olan tarafı ise soğuk havalar. Ablamla beraberiz aynı devreyiz. O da trafikte. Benim için en güzel yanı ablamla beraber olmamız. Ablam çocukluğundan beri trafik polisi olmayı istiyordu. Beraber hazırlandık, beraber koştuk. Aynı okulu kazandık. Aynı sınıftaydık sonradan sınıflarımız ayrıldı. Beraber mezun olduk, çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip eder inşallah. Trafiğin en güzel yanı, küçük çocuklar bizi gördükleri zaman araç içinden 'Seni seviyorum polis abla' diye bağırıyorlar. Bazıları bizimle resim çekinmek istiyor. Hatta oyuncaklarını bize hediye etmek isteyen bile oluyor. Bunlar bizim için çok güzel duygular” ifadelerini kullandı.



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