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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Abi-kardeş kavgası kanlı bitti İzle

Abi-kardeş kavgası kanlı bitti İzle

-yaralıya ambulansta kalp mesajı yapılması

İlk Müdahale Kardeş Kavgası Arbede Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--ambulans hareket
--Sokaktan detay

( BURSA - ÖZEL)- Kardeşi tarafından göğsünden bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti BURSA - Bursa'da kardeşi tarafından bıçaklanan abi hayatını kaybetti. Olay, Alacahırka Mahallesi 1. Döner Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Münir S.(48), sabah saatlerinde kardeşi Mümün S.'nin evine gitti. Aralarında ailevi mesele olduğu öğrenilen abi-kardeş, çocuklarının yanında tartışmaya başladı.
Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle abi-kardeş arasında arbede yaşandı. Mümün S., abisi Münir S.'yi, oğlu ve eşinin yanında göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yerde kalan Münir S. evin ortasında yere yığıldı. Abisini bıçaklayan Mümün S.'nin eşi durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Münir S.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Münir S. kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay yerinde göz altına aldığı Mümün S'nin sorgusu devam ediyor.
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