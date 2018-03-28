- Abhazya’da Rusya yangınında ölenler için törenler düzenledi

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( SOHUM ) SOHUM



- Rusya'nın Kemerovo kentinde meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitirenler için Abhazya’da tören düzenlendi.

Erhan ALTIPARMAK Rusya'nın doğusundaki Sibirya bölgesinin Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşamını yitiren 41’i çocuk toplam 64 kişi için Abhazya’nın başkenti Sohum’da bulunan Rusya konsolosluğu önünde tören yapıldı. Bir çok sivil toplum örgütünün katıldığı törene Abhaz halkının katılımı da yoğun oldu. Özellikle çocuk ve gençlerin katıldığı törende, konsolosluk önüne çiçekler, oyuncaklar ve mumlar bırakıldı. Törene katılanlar, masumiyeti simgeleyen beyaz renkteki balonları yangında yaşamını yitirenler için gökyüzüne bıraktı. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Abhazya Başbakanı Beslan Bartsist ve Dışişleri bakanı Daur Kove’de Rusya’ya ayrı ayrı taziye iletirken Abhazya genelinde yas ilan edildi.

