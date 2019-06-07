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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı

Abdurrahim Karakoç mezarı başında anıldı

-Oglu Türk islam Karakoç'un konuşması

Anma Töreni İslam Allah Şili Irak 

-- Torunu Ayşe Gökçen Karasoglu'nun konuşması
--Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türk şiirinin önemli isimlerinden Abdurrahim Karakoç, ölümünün 7’inci ölüm yıl dönümünde mezarının başında anıldı. Türk şairi ve ozanı Abdurrahim Karakoç ailesi ve sevenleri tarafından Bağlum'daki mezarı başından anıldı. Konuşmalarla başlayan anma töreni, Kuran'ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu. Mezarı başında duygusal anlar yaşanırken, oğlu Türk İslam Karakoç, “Burada bulunan onun şiirlerinden bir nebze nasiplenmiş ve onun bir şekilde gönlüne dokunmak için buralara gelen insanlara da teşekkür ediyorum. İnsanlar eserleriyle bu ülkeye, bu millete bıraktıkları ile anılıyor” dedi.
Abdurrahim Karakoç’un torunu Ayşe Gökçen Karasoğlu, “Ben edebi kişiliğini geç tanıdım, sadece dede olarak bildim. Edebi kişiliğini üniversite zamanlarında tanıdım. Benim için Abdurrahim Karakoç dede olarak var bende. Yazılarından çok sert olduğu düşünebilir insanlar, ama evin içerisinde çok merhametli, çok sevgi dolu bir insandı. İnşallah onun yolundan gitmek bize de nasip olur” şeklinde konuştu.

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