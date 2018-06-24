Abdullah Gül'ün sandığından Cumhurbaşkanı Erdoğan birinci çıktı



- 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oy kullandığı 1134 nolu sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 187 oyla birinci çıktı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1134 nolu sandıkta kullanan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sandığından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci çıktı. Sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 187, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye 107, İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 25, SP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 8, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 1 oy çıkarken, 3 oy geçersiz, 1 oy da boş çıktı.

