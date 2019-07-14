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14 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Abdullah Gül, Şanlıurfa’da eski AK Parti'li vekilin babasının cenazesine katıldı

Abdullah Gül, Şanlıurfa’da eski AK Parti'li vekilin babasının cenazesine katıldı

cenaze namazı

Sivil Toplum Kuruluşu Cenaze Cenaze Namazı Sivil Toplum 

-imamın namazı kılması
-Gül’den görüntüler
-cenazenin defnedilmesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Türkiye Cumhuriyetinin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden AK Parti 22’nci dönem Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak’ın babasının cenazesine katıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden AK Parti 22’nci dönem Şanlıurfa eski Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak’ın babası Hacı Hadi Bayrak’ın cenazesine katılmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. Sabah saatlerinde uçakla Şanlıurfa’ya gelen Gül, buradan cenaze namazının kılınacağı Hilvan ilçesine gitti. Saluca kırsal Mahallesindeki taziye evine giden Gül, aileye taziye dileklerini iletti. Mahalle meydanında kılınan cenaze namazına katılan Gül, tabuta omuz verip defin sırasında mezara kürekle toprak attı. Cenazeye Abdullah Gül’ün yanı sıra siyasiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bayrak’ın yakınları katıldı.

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