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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Abdulkadir Bitigen, akşam Süper Lig, sabah Amatör Lig maçında

Abdulkadir Bitigen, akşam Süper Lig, sabah Amatör Lig maçında

Maçtan detaylar

- KAYSERİ

Hafta Sonu Amatör Küme Gesi Amatör Amatör Maç 


- Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi akşamı oynanan ve 2-2 sona eren Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının 4. hakemi Abdulkadir Bitigen, bu mücadelenin hemen ardından 769 kilometrelik mesafeyi havayolu ile geçerek döndüğü Kayseri'de 9 Aralık Pazar günü de Amatör Lig müsabakasında düdük çaldı. Kayseri Bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen, hafta sonu ilginç bir duruma imza attı. Cumartesi akşamı Galatasaray'ın sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 4. hakem olarak görev yapan Abdulkadir Bitigen, mücadelenin adından gece uçak ile Kayseri'ye döndü. İstanbul-Kayseri arasındaki 769 kilometrelik mesafeyi geçen Bitigen, kısa bir dinlenmenin ardından ertesi gün ise Kayseri'de oynanan Amatör Lig maçında düdük çaldı. Kayseri Süper Amatör Küme'de lider Yahyalıspor ile ikinci sıradaki Kayseri Yolspor'u karşı karşıya getiren maça atanan Abdulkadir Bitigen, 24 saat dolmadan hem Süper Lig hem de amatör küme maçında görev yapmış oldu. Kayseri'de haftanın en önemli amatör maçı olarak gösterilen Yahyalıspor-Kayseri Yolspor karşılaşmasında sahaya çıkan Süper Lig hakemi, 0-0 sona eren maçta iyi bir yönetim sergiledi.
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