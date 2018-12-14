Abdülhamit'in Torunu Nurhan Osmanoğlu Hayır Kapısı Merkezinin açılışına katıldı

-Başkan Atila Aydıner röportaj

-Hayır Kapısı Başkanı Melahat Aydıner röportaj

-Hayır Kapısı binasından görüntü

-Kurdele kesimi



( İSTANBUL )- Bayrampaşa'da yeni yerinde hizmete başlayan “Hayır Kapısı” ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor İSTANBUL



- Bayrampaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Hayır Kapısı projesi yeni ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor. Yeni yerinde hizmetine başlayan merkezde yardıma muhtaç ailelere; gıda, giyim, beyaz eşya yardımı yapılacak. Açılışa, Abdülhamit Han’ın 4’üncü kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu da katıldı.

Bayrampaşa’da yeni yeriyle hizmete giren “Hayır Kapısı”nın açılışı yapıldı. Açılışa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Hayır Kapısı Onursal Başkanı Melahat Aydıner’in yanı sıra Abdülhamit Han’ın 4’üncü kuşaktan torunu Nurhan Osmanoğlu da katıldı.

Bayrampaşa Belediye Binası’nda kurdele kesimiyle açılan Hayır Kapısı, Bayrampaşa’da bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Puanlama sistemiyle çalışan Hayır Kapısı, gıda , giyim ve beyaz eşya eksiklerini giderecek. “Burada gıda, eşya yardımı olsun tüm yardımları yapıyoruz” Hayır Kapısı projesinden bahseden Hayır Kapısı Onursal Başkanı Melahat Aydıner, “Bayrampaşa Belediyesine bağlı olarak çalışan Hayır Kapısı’nı açmış oluyoruz. İnşallah hayırlara vesile olur. Gerçek fakir fukaraya buradan, yerinde yardım etmeyi Rabbim nasip eylesin. Biz burayı alan el ile veren elin buluştuğu yer olarak çalıştırıyoruz. Zengin iş adamlarının zekat paralarını, mallarını alıyoruz ve ihtiyacı olan insanlara bunları puanlayarak veriyoruz. İhtiyacı durumuna göre puanlama yapıyoruz. O puanlarla insanlar geliyor, ihtiyacına göre neye ihtiyacı varsa buradan alıyorlar. Burada gıda, eşya yardımı olsun tüm yardımları yapıyoruz” dedi.

“Onların bize ulaşamadığı zamanlarda da bizler bizzat gidip onları buluyoruz” İş adamlarının yardımlarını ve bağışlarını beklediğini dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Burada önemli olan şu; Bayrampaşa’da bulunan fakir fukara ve garip gurebanın tamamına ulaşmanın mücadelesini vermiş olduğumuz bir hayır evinden bahsediyoruz. Burada bizde binlerce adres var. Bu adresler bize ulaşıyorlar, onların bize ulaşamadığı zamanlarda da bizler bizzat gidip onları buluyoruz. Bu nedenle Bayrampaşa’da bir tane fakir kalmayıncaya kadar bu hayır evinden inşallah onlara yardım edeceğiz. Giyiminden kuşamına, gıdasından erzağına, eşyasına kadar her şeyi bizler onlara takdim edeceğiz. Buradan iş adamlarına sesleniyorum. Gelin hayır evimize bağışlarınızı yapın, biz de sizin adınıza fakir fukarayı sevindirelim” diye konuştu.

(TA-HK-

