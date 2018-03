Abdülhamid Han’ın fotoğraf tutkusu film oldu

-Açıklamalar



İSTANBUL



- Fotoğraf tutkunu Sultan Abdülhamid Han döneminde oluşturulan Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu’nun hikayesi uzun metraj belgesel filme konu oldu. Kültür Bakanlığı ve Bağcılar Belediyesinin katkılarıyla çekilen "Saraydan Bakmak" isimli filmin Yıldız Şale Köşkü’ndeki yapılan galası büyük ilgi gördü. Film, öğrencisinden akademisyenine kadar izleyen herkesten tam not aldı. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesi işbirliğiyle, Ulu Hakan 2'nci Abdülhamid Han’ın fotoğraf sanatını öne çıkaran bir filme imza atıldı. Danışmanlığını Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan 2'nci Abdülhamid Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü, yapımcılığını Ahsen Diner’in ve yönetmenliğini ise Ümran Safter’in yaptığı filmin gala gösterimi Yıldız Sarayı Şale Köşkü’nde yapıldı. Tanıtım programına akademisyenler, tarihçiler, öğrenciler ve birçok kesimden davetliler katıldı.

"Bu projede olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaptığı açıklamada "Vefatının 100'üncü yılı münasebetiyle Abdülhamid Han Hazretlerini rahmetle anıyoruz. Abdülhamid Han, her şeyden önce insana saygıyı ön plana çıkaran inançlara saygı noktasında büyük bir hassasiyet gösteren devlet adamı. Birçok yönüyle ön plana çıkan Abdülhamid Han, fotoğraflarla hayata farklı açıdan bakılabildiğini hatta fotoğraflarla şehrin yönetilebildiğini, şehrin tanıtıldığını bize net bir şekilde gösteriyor. O dönemlerin nasıl bir yaşayış tarzı olduğunu biz bugün fotoğraflardan görerek anlayabiliyoruz. Saygılı bir devlet adamını bugün farklı yönüyle ön plana çıkarmanın gerçekten mutluluğunu yaşadığımı belirtmek istiyorum. Bu projede olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.

"Bütün dünyadan araştırmacıların ilgisini çekmiş bir albüm" İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise, "2'nci Abdülhamid’in bize hediye ettiği bir kültür mirası için birlikteyiz. Abdülhamid’i biz her zaman devlet adamı olarak veya askeri planları dolayısıyla biliriz. Ama Abdülhamid’in en önemli yanlarından birisi bir kültür insanı ve eğitim insanı olması. Bu eğitim politikasını devlet merkezinden köylere kadar gidecek şekilde sistematik şekilde uygulamıştır. Bu eğitim politikasını geniş coğrafyaya yaparken aynı zamanda kaydını da yapmış. Fotoğraflara baktığımızda sanat eseri olmasının yanında bir devlet projesi olarak uygulanmış eşsiz bir çalışma. Ülkemiz adına pek çok araştırmacıya malzeme sunan büyük bir külliyat. Bütün dünyadan araştırmacıların ilgisini çekmiş bir albüm. Bu yönüyle saraydan Osmanlı mülkiyetine bakan dikkatli bir göz olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından katılımcılar gala gösterimi için salona geçti. 61 dakika süren film kimi zaman duygulandırdı kimi zaman da şaşırttı. İzleyenler, filmi çok beğendiklerini Abdülhamid Han’ın fotoğraf sanatçılığı yönüne hayran kaldıklarını söyledi.



"Film, izleyenleri 150 yıl öncesine tarihi yolculuğa çıkarıyor" Belgesel filmde, şehzadeliğinden itibaren fotoğrafa büyük ilgi gösteren Ulu Hakan Abdülhamid tarafından oluşturulan ve 911 albüm içinde 36 bin 585 fotoğrafın bulunduğu koleksiyonun hikayesi anlatılıyor. İzleyiciler, yerli ve yabancı tarihçilerin röportajları eşliğinde 150 yıl öncesine tarihi bir yolculuğa çıkarılıyor. Filmin çekimleri Türkiye’nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa’da gerçekleştirildi.

Gala gösterimi yoğun ilgi gördü Yoğun ilgi gören gösterime Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk,Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, tarihçiler, sanatçılar, siyasiler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.