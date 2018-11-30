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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Abdest almakta zorlanan engelliye polis yardım etti - ANKARA

Abdest almakta zorlanan engelliye polis yardım etti - ANKARA

- Abdest almakta zorlanan engelliye polis yardım etti - Polis memurunun yürüme engelli kişiye abdest alması için yardım etmesiAbdest almakta zorlanan engelliye polis yardım etti - Ankara 'da polis memurunun cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle camiye gelen yürüme engelliye abdest almasında yardımcı olması kameraya yansıdıANKARA (AA) - Başkentte polis memurunun cuma namazını kılmak amacıyla camiye gelen yürüme engelliye abdest alması için yardım etmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Mendil satarak geçimini sağlayan İrfan Güralan, cuma namazı için tekerlekli sandalyesiyle Hacı Bayram Camisi'ne geldi. Güralan, caminin bahçesindeki çeşmeden abdest almakta zorlandı.Durumu fark eden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Muhammed Taha Terzi, Güralan'a abdest almasında yardımcı oldu.Güralan, Terzi'ye yardımı için teşekkür etti.Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde polis memuru Terzi'nin bardakla çeşmeden su doldurarak Güralan'a abdest almasında yardımcı olması yer alıyor.

Yürüme Engelli Polis Memuru Cuma Namazı Cep Telefonu Tekerlekli Sandalye 

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