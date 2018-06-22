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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
- ABD: 'YPG Münbiç’ten Kesinlikle Ayrılacak' İzle

- ABD: 'YPG Münbiç’ten Kesinlikle Ayrılacak' İzle

Heather Nauert konuyla ilgili açıklamalar yapıyor

(WASHINGTON) - ABD: "YPG Münbiç’ten kesinlikle ayrılacak" WASHINGTON

Aritas Basın Toplantısı Toplantı Yol Haritası 


- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, YPG’nin yol haritası çerçevesinde kesinlikle Münbiç’ten ayrılacağını belirtti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye ile ABD arasında kararlaştırılan Münbiç yol haritası ve bölgede bulunan YPG unsurlarına dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Nauert, YPG’nin, yol haritası çerçevesinde kesinlikle Münbiç’ten ayrılacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde Münbiç’ten YPG’nin ayrılacağına dair yaptığı açıklamalar ve YPG’nin halihazırda Münbiç’ten çekilip çekilmediği ile ilgili bir soruya cevap veren Nauert, bir yol haritasının kesinleştiğini tekrarlarken, "Bu yol haritası ile ilgili bilgi veremem, bu konuya girmeyelim" dedi.
Mevlüt Çavuşoğlu’nun Birleşmiş Milletler gözetiminde bulunan Mahmur Kampında PKK’ya müsaade edilmesi durumunda Türkiye’nin müdahale edeceği açıklaması sorusuna da cevap vermemeyi tercih eden Nauert konuyu "NATO müttefikimiz olan Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.
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