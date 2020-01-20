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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- ABD’ye gitmek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, Meksika sınırında bekliyor Haberi

- ABD’ye gitmek isteyen Orta Amerikalı göçmenler, Meksika sınırında bekliyor Haberi

Göçmenlerin görüntüsü

( MEKSIKO ) MEKSIKO

Hafta Sonu Ekonomik Yaptırım Güvenlik Güçleri Kervan 


- ABD’ye gitmek için yola çıkan Orta Amerikalılardan oluşan büyük bir göçmen kervanı Guatemala sınırında Meksika'ya geçmeyi bekliyor. ABD’ye gitmek için Honduras, Haiti ve El Salvador'dan yola çıkan en az 2 bin göçmen Guatemala’daki sınır kasabası Tecun Uman’da bekliyor. Göçmenler, bugün toplu halde Meksika’ya giriş yapmayı planlıyor. Meksikalı güvenlik güçleri sınırı zorla geçmeye çalışan göçmenlere engel olurken, göçmenler hafta sonu boyunca küçük gruplar halinde Meksika’ya giriş yaptı. Meksika İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Chiapas ve Tabasco eyaletlerine bin 100 göçmenin kabul edildiği ve göçmenlik durumlarına göre kendilerine çeşitli seçenekler sunulduğu belirtildi. Bakanlık, göçmenlerinin çoğunluğuna gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ülkelerine geri dönmeleri için yardım sağlanacağını belirtti.
Guatemala makamlarına göre, geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana Honduras'tan en az 4 bin kişi ülkeye giriş yaptı. Orta Amerika ülkelerinden şiddet, işsizlik ve yoksulluktan kaçan göçmenler, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD’ye geçmek istiyor. ABD Başkan Donald Trump, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini göçmen akışını engellememeleri durumunda ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.
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