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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

ABD'ye ait 2 helikopter Akçakale'ye geldi

Ilçe jandarma komutanlığı bahçesine inen helikopterler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Jandarma Askeri Helikopter Jandarma Komutanlığı Çakal Helikopter 


- Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye'den gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi. Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ederken Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde helikopter hareketliliği yaşanıyor. Suriye’nin kuzeyinden gelen ABD'ye ait 2 adet askeri helikopter, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına indi.
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