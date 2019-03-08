ABD yaptırımlarının mağduru İranlı kadınlar anne olamama korkusu yaşıyor - TAHRAN Haberi
- Eşi ABD'de yaşayan, İran'da öğretmenlik yapan Arzu Kubadi ile röportaj - Meryem Esedi ile röportaj - Yaklaşık 2,5 yıl önce evlenen İranlı Sıddıka Hudaşinas ile röportajTAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN /ELAHE SALARİ - ABD’nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle eşlerinden ayrı yaşamak zorunda bırakılan İranlı kadınlar, sorunlarıyla hiç kimsenin ilgilenmemesinden şikayetçi olurken, gelecekte anne olamama korkusunu da yaşıyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak 2017'de aralarında Müslüman ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağı ve özel olarak İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle mağdur olan İranlı aileler, herhangi bir siyasi faaliyet içinde bulunmamalarına rağmen İran ile ABD arasındaki düşmanlığın kurbanı olduklarını belirtiyor.Washington Post'un 29 Ocak 2019'da yayımladığı habere göre Trump'ın getirdiği seyahat yasağı nedeniyle bin 500 İranlı aile ayrı yaşıyor. Yaklaşık 2 senedir devam eden bu yasaklar sürecinde bir aile boşanmak zorunda kalırken mağdur eşlerden biri hayatını kaybetti.İran ve ABD'de vize yasağı nedeniyle eşleriyle bir araya gelemeyen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaşadıkları sorunları AA muhabirine anlattı. - "Bu karar, bir kadının en fazla istediği anne olma imkanını bizden aldı"Yaklaşık 2,5 yıl önce evlenen İranlı Sıddıka Hudaşinas, uygulanan vize yasakları nedeniyle ABD'de yaşayan kocasıyla bir araya gelemediğini belirterek, "Sorunlarımızın hallolacağını bilsek tüm zorluklara tahammül etmeyi tercih ederiz. Ancak öyle görünüyor ki tüm çabalar boşuna." dedi. Hudaşinas, 40 yaşında olduğunu ve henüz evlendiği kişiyle aynı çatı altında bulunamadığını söyleyerek, "Ruhsal açıdan iyi bir durumda değiliz. En fazla da anne olamama korkusu beni etkiliyor. Bu karar, bir kadının en fazla istediği anne olma imkanını bizden aldı." diye konuştu. - "Devlet adamlarının düşmanlığı ve yürütülen politikalar kaderimizi değiştirdi"Eşi ABD'de yaşayan, İran'da öğretmenlik yapan Arzu Kubadi (43) evlendikten sonra yaşamına ABD'de devam edeceği düşüncesiyle emekliye ayrıldı ancak vize yasağına takıldı.Vize yasağına tepki gösteren Kubadi, duygularını şöyle dile getirdi:"Biz normal insanlarız. Ne siyasi faaliyetlerimiz var ne de yasalara aykırı bir eylemimiz oldu. Ancak devlet adamlarının düşmanlığı ve yürütülen politikalar kaderimizi değiştirdi. Yaşım ilerliyor ve bu karar hayattaki en büyük isteklerimden biri olan anne olma imkanını elimden alıyor. Bazen kocama İran'a gelmesini ve hayatımıza burada devam etmeyi teklif etmeyi düşünüyorum. Ancak o, yıllardır ABD'de geniş ailesiyle birlikte yaşıyor ve burada hiçbir işi ya da geliri yok."
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