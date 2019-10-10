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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
ABD ve Rusya, BMGK'nin Türkiye'yi kınamasına onay vermedi - NEW YORK

ABD ve Rusya, BMGK'nin Türkiye'yi kınamasına onay vermedi - NEW YORK

- ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ın açıklamasıABD ve Rusya, BMGK'nin Türkiye'yi kınamasına onay vermedi - Türkiye'nin Barış Pınarı Hakekatı'nı görüşen BMGK'deki bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi - ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft: - "Bütün DEAŞ savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu" - AB üyesi beş ülke Türkiye'ye "tek taraflı operasyonu durdurması" çağrısı yaptıBİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı görüşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bazı ülkelerin operasyonun kınanması teklifine ABD ve Rusya onay vermedi.BMGK, Avrupa Brliği (AB) üyesi 5 ülkenin talebi üzerine Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri ve Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kapalı oturumda görüştü.Almanya operasyonu "güçlü şekilde" kınarken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre bazı ülkeler de BMGK'nin operasyonu ortak açıklamayla kınanmasını teklif etti ancak ABD ve Rusya bu teklife onay vermedi. Her iki ülke de açıklamalarında ''kınama'' kelimesini kullanmadı. - "DEAŞ militanlarından artık Türkiye sorumlu"Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, ABD'nin Türkiye'nin operasyon kararını desteklemediğini söyledi.

Suriye'de Hıristiyanlar da dahil azınlık gruplar ve Kürt nüfusunun korunmasından ve insani kriz yaşanmamasından Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirten Craft, "Bütün DEAŞ savaşçılarının tutuldukları hapishaneden kaçmamasından ve hiçbir şekilde yeniden yapılanmamasından şimdi Türkiye sorumlu." dedi.
Craft, sivillerin korunmamasının ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasının ise sonuçları olacağını söyledi.

- ABD üyesi 5 ülkeden Türkiye'ye operasyonu "durdur" çağrısıAB üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya ise toplantı sonrası ortak açıklama yaptı.Türkiye'nin askeri operasyonundan "derin endişe" duyulduğu ifade edilen açıklamada, Türkiye'ye tek taraflı operasyonunu durdurması çağrısı yapıldı.Açıklamada Türkiye'nin mültecilerin geri dönüşü için teklif ettiği güvenli bölge planının ise "BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin belirlediği uluslararası kriterleri karşılamayabileceği'' kaydedildi.

Savaşçı Askeri Operasyon Güvenli Bölge İnsani Kriz Uluslararası 

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