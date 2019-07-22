ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığına geldi. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, beraberindeki heyetle bazı temaslarda bulunmak için Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve ekibiyle görüşmek için Dışişleri Bakanlığına geldi.

