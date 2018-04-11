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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- ABD Savunma Bakanı Mattis: “Başkana seçenek sunmaya hazırız”

- ABD Savunma Bakanı Mattis: “Başkana seçenek sunmaya hazırız”

Mattis’in Hollanda Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantı görüntüleri

(SAN DİEGO) SAN DİEGO

Askeri Operasyon Toplantı Kimya Kimyasal Saldırı Saldırı 


- ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkana seçenek sunmaya hazırız” dedi.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye’ye yönelik askeri operasyona ilişkin Başkan Trump’a seçenekler sunmaya hazır olduklarını ifade ederek, “Uygun görülürse Suriye’ye askeri operasyon için Başkan’a seçenek sunmaya hazırız” dedi.
Mattis, kimyasal saldırıyla alakalı olarak Esad’ın suçlanmasına ilişkin soruya “Suriye’deki kimyasal saldırıyla ilgili istihbaratı değerlendiriyoruz” açıklamasını yaptı.
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