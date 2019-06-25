ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesi - KUDÜS

- Bir araya gelinmesi - ABD - Rusya - İsrail üçlü güvenlik zirvesinden detaylarEDİTÖRE NOT: Görüntü kaynağından sessizdir.ABD - Rusya - İsrail üçlü güvenlik zirvesi, Batı Kudüs'te düzenlendi. Zirveye, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben - Shabbat ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu katıldı.
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