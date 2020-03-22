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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

-ABD ordusu askerleri

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Feribot Seferleri 

--New york sokakları
--Detay

(WASHINGTON) - ABD Ordusu New York'ta sokağa indi WASHINGTON

- ABD Ordusu, New York’ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi. Çin’nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD eyaletleri içinde korona virüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD’nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor. New York’ta korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York’ta korona virüs vakası toplam 15 bin 168’e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.
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