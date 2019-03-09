'ABD'nin yardımlarını kesmesi UNRWA'yı etkilemedi' (2) - İSTANBUL Haberi
"ABD'nin yardımlarını kesmesi UNRWA'yı etkilemedi" (2) - İSTANBUL - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el - Maliki ile röportajİSTANBUL (AA) - GÜLSÜM İNCEKAYA - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el - Maliki, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali yardımları durdurma kararının, çalışmaları etkilemediğini söyledi.
Maliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta Türkiye olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin UNRWA'ya sunduğu katkı miktarını artırmasının, kuruluşun hizmetlerini sunmaya devam etmesine yardımcı olduğunu belirtti. ABD'nin kararının ardından Filistin yönetiminin UNRWA'ya yeterli finansman sağlamak için büyük çaba harcadığını vurgulayan Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatının, UNRWA'nın faaliyetlerini devam ettirebilmesi için vakıf fonu oluşturmaya karar verdiğini aktardı. - "İsrail ile normalleşme"Arap ülkelerinin İsrail ile normalleşme sürecinde olduğuna ilişkin basında çıkan haberleri yalanlayan Maliki, Arap dünyasından herhangi bir ülkenin işgal devletiyle böyle bir ilişkiye girmeyeceğini savundu.Maliki, Arap ülkelerinin 2002'deki girişimde İsrail ile normal ilişkilere geçmeme kararına bağlı olduğunu, bunun ancak işgal ettiği topraklardan çıkması durumunda değişebileceğini dile getirdi.Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, 13 - 14 Şubat'ta Varşova'daki konferansa katılan bazı Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yan yana bulunmalarının normalleşme anlamına gelmediğini ileri sürdü.Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarındaki bağımsız Filistin devletinin kurulmasının önemine işaret eden Maliki, normalleşme için temel şartın bu olduğunu söyledi.
Amerika'nın istisnasız İsrail'i kayırdığına değinen ve bu durumu eleştiren Maliki, "Barış sürecinde ABD'nin hiçbir varlığı söz konusu değildir" dedi. Maliki, ABD'nin Washington'daki misyon temsilciliğini kapatmasını, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesini ve kongreden Filistin karşıtı kararlara onay çıkarılmasını "düşmanca tavırlar" olarak niteledi. - "Filistin konusunda hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Amerika'dan korkup da Ürdün'e ve Filistin'e 'sesinizi fazla çıkarmayın' diye baskı yapan Arap ülkeleri de var" eleştirisini değerlendiren Maliki, şunları söyledi.
"Kudüs'ün müdafaası konusunda sesimizi alçaltmamıza yönelik hiçbir talebi kabul etmiyoruz. Kudüs'ün Yahudileştirilmesi, Filistin yönetiminin kırmızı çizgisidir. Baskı ister Arap veya İslam ülkelerinden gelsin ister Batı'dan ister ABD'den gelsin, nereden olursa olsun Filistin konusunda hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Kudüs'teki İslami değerlerin savunulması, bu kutsal değerlerin korunması İslam ve Arap ümmetleri adına bizim görevimiz. Bu görevi, kaynağı ne olursa olsun hiçbir çekinceyi dikkate almadan yerine getiriyoruz."
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