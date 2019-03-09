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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
ABD'nin terör listesine aldığı Nuceba Hareketi'nden karara tepki - TAHRAN

ABD'nin terör listesine aldığı Nuceba Hareketi'nden karara tepki - TAHRAN

- Nuceba Hareketi Sözcüsü Haşim el - Musevi'nin basın açıklaması ABD'nin terör örgütü listesine aldığı İran'a yakınlığıyla bilinen Irak'taki El - Nuceba Hareketi, alınan kararın Washington yönetiminin yürüttüğü psikolojik savaşın bir parçası olduğunu ve çalışmalarını etkilemeyeceğini savundu. Tahran 'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunan Nuceba Hareketi Sözcüsü Haşim el - Musevi, ABD'nin, Nuceba Hareketi'ni ve hareketin liderini terör örgütü listesine eklemesine tepki gösterdi.Irak'ta ABD ile mücadele halinde olduklarını belirten Musevi, Washington yönetiminin terörizmle ilgili bir standardının olmadığını ve kendi menfaatine aykırı hareket edenleri terörist ilan ettiğini ileri sürdü.ABD'nin ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki diplomatik misyonlarına suçlamalarda bulunan Musevi, ABD'nin bölgedeki varlığını kabul etmemeleri, Golan'da askeri birlik kurmaları ve İsrail'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini reddettikleri için terör örgütü ilan edildiklerini aktardı.İran ile de ilişkilerinin tüm alanlarda devam edeceğini açıklayan Musevi, Tahran yönetimi ile psikolojik ve manevi bir bağa sahip olduklarını kaydetti.

Psikolojik Savaş Basın Toplantısı Basın Açıklaması Terör Örgütü Askeri Birlik 

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