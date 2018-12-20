-Neil Christopher Prakash’ın avukata Reşat Devran’ın konuşması

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( KİLİS ) ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ'lı Prakash’ın şaşırtan savunma: “Tövbe ettim" KİLİS



- ABD'nin ölüm listesinde bulunan DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticisi Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davada, 2 yıl 2 aydır tutuklu olduğunu, DEAŞ’dan ayrıldığını, örgütle hiçbir ilgisinin kalmadığını tövbe ettiğini söyledi.



Kilis’te, 24 Ekim'de Kilis'in İnanlı köyü Suriye sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek üzereyken bir grup arkadaşıyla beraber sınır devriyeleri tarafından yakalanan Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Gaziantep H Tipi Cezaevine gönderildi. Prakash, terör örgütüne üye olmak suçu ile yargılandığı Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, Türkçe savunma yaptı Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash, mahkeme heyetine SEGBİS bağlantısında, verdiği ifade de, “Daha önceki ifadesini tekrar ediyorum. Ben 2 yıl 2 aydır, cezaevindeyim. Ben DEAŞ'tan ayrılmış biriyim, DEAŞ’la hiçbir ilgim yoktur. Tövbe ettim, Neden bu kadar tutuklu olduğumu anlayamadım” dedi.

Mahkeme heyetinin Türkiye’ye gelirken kendisi ile yakalanan iki kişiyi tanıyıp tanımadığının sorulması üzerine Prakash, bu kişileri tanımadığını söyledi.



Mahkeme heyeti, Avustralya uyruklu Neil Christopher Prakash’ın Türkiye’ye gelirken yakalandığı Rumana Bibi ile Fadxiya Ahmed’in adreslerinin tespit edilmesi, sınır dışı edilip edilmediğini Emniyet Müdürlüğüne ve Göç İdaresine yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 20 Şubat 2019 tarihine ertelendi. Neil Christopher Prakash’ın avukata Reşat Devran ise duruşma çıkışında yaptığı kısa açıklamada, “ Duruşmadan önce size söylemiştim, iki tanıdığın dinlenmesi için yazı yazılmıştı. Dosyaya gelmesi gereken evraklar var, onlar gelmemişti. Bu nedenle duruşma 20 Şubat 2019 yılına ertelendi. 20 Şubat tarihine kadar istenilen evraklar gelirse, tanıklarda bulunup o tarihde dinlenirse, 20 şubat veya bir sonraki duruşmada karar çıkma ihtimali yüksek, tutukluluğunun devamına karar verildi.

Biz yine tutukluğun kaldırılması için itiraz edeceğiz” diye konuştu.



