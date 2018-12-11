-araçlara yardım eden insanlar

-okulun bahçesini temizleyen çocuklar

-öküzler

-ağaç altında kalmış araç

-kar küreyen çocuk

-polise yardım eden çocuklar



( VIRGINIA ) - ABD’nin güney doğusu beyaza büründü VIRGINIA



- ABD’nin güney doğu eyaletlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma hayatı felç ederken. Tatili fırsat bilen insanlar karın tadını çıkardı. ABD’nin güney doğusunda hafta sonu boyunca yağan kar özellikle Alabama, Georgia, Kuzey Carolina ve Tennessee eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 500 bin ev ve iş yerine elektrik verilemezken eyaletlerde olağan üstü hal (OHAL) ilan edildi. Yetkililer birçok bölgede kar kalınlığının yarım metreyi geçtiğini bildirdi. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar ise karın keyfini çıkardı. Tennessee’de ise tatil olmayan bir okulun bahçesindeki karı öğrencilerin büyük bir zevkle küremesi kameralara yansıdı. Bir kişi hayatını kaybetti Yolların buz tutmasıyla araç kullanımı zorlaşırken, birçok trafik kazası yaşandı. Fayetteville ilçesinde bir traktör Neuse Nehri’ne düşerken, Charlotte kenti yakınlarındaki hareket halindeki aracın üstüne ağaç devrildi, sürücü hayatını kaybetti. Vali: “Evinizde kalın” Kuzey Carolina Valisi Roy Copper yaptığı açıklamada, “Evinizde kalma şansınız varsa, kalın! Hediye paketleyin, Noel ağacını süsleyin ve biraz futbol maçı izleyin” tavsiyesinde bulundu.

