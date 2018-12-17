Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
“ABD’nin formülü Roj Peşmergeleri’ni sınırımıza yerleştirmek ” Haberi

“ABD’nin formülü Roj Peşmergeleri’ni sınırımıza yerleştirmek ” Haberi

Dr. Naim Babüroğlu ile röportaj

General Diplomat Bild Telefon Görüşmesi Terör Örgütü 

-Arşivden detay görüntüler

( İSTANBUL ) “ABD’nin formülü Roj Peşmergeleri’ni sınırımıza yerleştirmek ” İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birkaç güne başlıyoruz" diye açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenmesi planlanan operasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Dr. Naim Babüroğlu, Türkiye’nin güvenlik tehdidine karşı ABD’nin Roj Peşmergeleri’ni Türkiye-Suriye sınırına yerleştirmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması üzerine Özellikle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) kanadından Suriye’de bulunan DAEŞ ile mücadelenin olumsuz etkileneceği gerekçesiyle operasyonun zamanlamasını uygun bulunmadığı açıklaması gelmişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Strateji Uzmanı Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD Membiç’de yapmış olduğu zaman kazanma ve oyalama taktiğini devam ettiriyor” dedi.
“ABD oyalama taktiğini devam ettiriyor” Türkiye’nin bu tehdide sessiz kalamayacağını belirten Dr. Babüroğlu, “Fırat’ın doğusunda yaklaşık 500 kilometrelik sınırda ve Suriye coğrafyasının yaklaşık yüzde 30’unu içine alan bölgede bulunan PYD/PKK bölücü terör örgütünün gücü 70 bine kadar ulaşmıştır. Bu da ABD’nin; silah desteği, eğitim desteği, mali desteği ve danışmanlık hizmeti sayesinde olmuştur. Türkiye buna sessiz kalamaz. Coğrafi bütünlüğünü tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek zorundadır. PYD/PKK’nın başka bir yere gönderilmesi sık sık gündeme gelmiştir. Ancak ABD bu yaklaşıma sessiz kalmıştır. ABD’nin Membiç’de de yapmış olduğu zaman kazanma ve oyalama taktiği devam etmektedir” dedi.
“Yapılan görüşmede operasyon sinyali görünmüyor” Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde operasyon sinyalinden çok ikili ilişkilerle ilgili koordinasyonun devam ettirileceğinin bildirildiğini ifade eden Dr. Babüroğlu, “Yapılan görüşmede Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek bir koordinasyon faaliyetinin iki ülke arasında devam etmesi konusunda mutabık kalındığı gibi bir açıklama yapıldı. ABD ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye’nin yapacağı operasyona karşı olduklarını söyledi.

Özellikle ABD kanadı operasyonun zamanlamasını uygun bulmuyor. Gerekçe olarak da Suriye’de bulunan DAEŞ ile mücadelenin olumsuz etkileneceğini ifade ediyor. Bu açıdan yapılan diplomatik görüşmelerin neticesinde operasyonun kısa sürede yapılamayacağını değerlendiriyorum” diye konuştu.
“Roj Peşmergeleri Fırat’ın doğusuna yerleştirilebilir” ABD’nin Türkiye’nin güvenliği konusunda operasyonun dışında bir çözüm önerisi de olduğunu kaydeden Dr. Babüroğlu, ”Her ne kadar Türkiye kanadı Membiç modelini uygulamak istese de, Membiç modeli henüz ortaya çıkmış değil. Çünkü ABD taahhüdünü yerine getirmedi. Bu konuda yapmış olduğum değerlendirmede, ABD’nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı Roj Peşmergeleri’ni Fırat’ın doğusundaki sınıra yerleştirilmesi konusunda bir çalışması olduğunu düşünüyorum. ABD, bu Peşmergeleri sınıra yerleştirerek, PYD/PKK’yı sınırdan güneye çekmeyi ve Türkiye’nin güvenlik sorununu ortadan kaldırmayı düşünüyor. Türkiye-Suriye sınırına Peşmergelerin yerleştirilmesi ve terör örgütlerinin güneye çekilmesi, tehdidi ortadan kaldırmaz. ABD’nin bölgede devam eden projelerini de göz önünde tutarsak, bu terör örgütleri nereye yerleşirse yerleşsin ABD onlardan vazgeçmeyecektir. Ayrıca ileride PYD/PKK ve Peşmergelerin işbirliğine girmeleri olasılığı da düşünüldüğünde bu durum Barzani yönetimine katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı