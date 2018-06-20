ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararı - CENEVRE Haberi
- BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc'un konuşması - Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un konuşması - ABD'nin boş kalan sırasından detaylar - BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc, İnsan Hakları Konseyinde ABD'den bolaşan üyelik için en kısa zamanda seçim yapılacağını belirttiCENEVRE (AA) - Birleşmiş Miletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Başkanı Vojislav Suc, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararının ardından yeni üyenin en kısa zamanda seçileceğini söyledi.
Suc, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konseyin 38. oturumunda üye ülkelere hitap etti.ABD'nin konseyden çekilme kararının henüz kendilerine ulaşmadığını aktaran Suc, "Bir sonraki adımımızı, çekilme bildirimi resmi olarak bize hemen ulaştıktan sonra belirleyeceğiz." dedi. Suc, ABD'den boşalan koltuğa seçilecek yeni üyenin BM'nin 60/251 sayılı kararına göre BM Genel Kurul'unda yapılacak oylamayla belirleneceğini belirterek, "ABD'nin yerine gelecek yeni üye mümkün olan en kısa zamanda seçilmek zorundadır." ifadesini kullandı.12 yıl önce kurulan konseyin başkanlığını yürütmekten gurur duyduğunu anlatan Suc, konseyin sivil toplum kuruluşlarının da aktif katılımıyla dünya genelindeki insan hakları sorunlarına çözüm aranan tek hükümetler arası organ olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.Suc, İnsan Hakları Konseyinde çözülemeyen herhangi bir insan hakkı sorununun başka bir platformda çözülmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Konseyde konuşan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ise ABD'nin konseyden ayrılma kararının, konsey, BM, ABD ve insan hakları konusunda duyarlı herkesi için kötü haber olduğunu söyledi.
- İngiltere'den konseye tam destekİngiltere'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julian Braithwaite ise ABD'nin konseyde yapılmasını istediği reformla ilgili aynı görüşte olmalarına rağmen İnsan Hakları Konseyine desteklerinin sarsılmaz olduğunu vurguladı.ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dün, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.BM İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin - İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.