Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
- ABD’liler Washington Sokaklarında Karın Tadını Çıkarttı

- ABD’liler Washington Sokaklarında Karın Tadını Çıkarttı

Kar topu oynayan ABD'liler

Kar Fırtınası Kar Topu Kış Mevsimi Hükümet Kar Yağışı 

-otoyol kar yağışı görüntüleri

(WASHINGTON) - ABD’liler Washington sokaklarında karın tadını çıkarttı WASHINGTON

- ABD'nin kuzeydoğu bölgesini vuran kar fırtınası, karayolu ve havayolu trafiğini olumsuz etkilerken ABD’liler karın tadını çıkarttı. Başkent Washington, Maryland, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerini beyaz bir örtüyle kaplayan kar fırtınası, dondurucu soğuk ve rüzgarları da beraberinde getirdi. Bölgeyi 3 haftada dördüncü kez vuran kar fırtınası, ABD tarihinde en uzun kış mevsiminin yaşanmasına neden oldu. ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerindeki kar fırtınası, çok sayıda trafik kazalarına yol açtı. Kötü hava koşulları New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde yaşanan trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’nin, kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kar yağışı Ocak 1996'daki 75 santimlik rekoru geride bıraktığı belirtildi. Washington Dulles, New Jersey Newark Libery, Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Başkent Washington’da federal hükümet ve devlet kurumlarının kapalı olduğu ve eğitime ise üç gün süreyle ara verilmesi kısa tatile dönüştü. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar başta olmak üzere ABD’liler karın tadını sokaklarda kar topu oynayarak çıkardı. ABD en ağır kış sezonunu geçiriyor Kar ve soğuk hava ABD’yi terk etmiyor. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, “Kar fırtınasının etkisini azaltacağı ve kar yağışı ile soğuk havanın kuzeydoğu eyaletlerinde 10 gün daha etkili olacağını duyurdu.
İlgili Foto Galeriler
Karda yürümenin püf noktalarıKarda yürümenin püf noktaları
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı