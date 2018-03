-otoyol kar yağışı görüntüleri



(WASHINGTON) - ABD’liler Washington sokaklarında karın tadını çıkarttı WASHINGTON



- ABD'nin kuzeydoğu bölgesini vuran kar fırtınası, karayolu ve havayolu trafiğini olumsuz etkilerken ABD’liler karın tadını çıkarttı. Başkent Washington, Maryland, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerini beyaz bir örtüyle kaplayan kar fırtınası, dondurucu soğuk ve rüzgarları da beraberinde getirdi. Bölgeyi 3 haftada dördüncü kez vuran kar fırtınası, ABD tarihinde en uzun kış mevsiminin yaşanmasına neden oldu. ABD’nin kuzeydoğu eyaletlerindeki kar fırtınası, çok sayıda trafik kazalarına yol açtı. Kötü hava koşulları New Jersey, Pennsylvania ve Maryland eyaletlerinde yaşanan trafik kazalarında 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD’nin, kuzeydoğu eyaletlerinde etkili olan kar yağışı Ocak 1996'daki 75 santimlik rekoru geride bıraktığı belirtildi. Washington Dulles, New Jersey Newark Libery, Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda iç ve dış hatlarda yüzlerce uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Başkent Washington’da federal hükümet ve devlet kurumlarının kapalı olduğu ve eğitime ise üç gün süreyle ara verilmesi kısa tatile dönüştü. Okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar başta olmak üzere ABD’liler karın tadını sokaklarda kar topu oynayarak çıkardı. ABD en ağır kış sezonunu geçiriyor Kar ve soğuk hava ABD’yi terk etmiyor. ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, “Kar fırtınasının etkisini azaltacağı ve kar yağışı ile soğuk havanın kuzeydoğu eyaletlerinde 10 gün daha etkili olacağını duyurdu.