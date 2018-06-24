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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
ABD'li yetkililerin Ortadoğu turu 'Filistin yönetimini devirme girişimi' - RAMALLAH

ABD'li yetkililerin Ortadoğu turu 'Filistin yönetimini devirme girişimi' - RAMALLAH

ABD'li yetkililerin Ortadoğu turu "Filistin yönetimini devirme girişimi" - RAMALLAH

: - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat'ın basın açıklamasıRAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı olduğunu belirtti.
Batı Şeria'daki Ramallah kentinde yer alan ofisinde basın toplantısı düzenleyen Ureykat, Greenblatt ile Ortadoğu turuna çıkan Kushner'in bir Filistin gazetesine yaptığı açıklamalara karşılık verdi.Ureykat, Arap ülkelerinin başkenti doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmasını onaylayan duruşlarından memnun olduğunu söyledi.

- Filistin yönetimini devirme girişimiABD'li yetkililerin Ortadoğu turunun Batı Şeria'da Filistin yönetimini devirme ve bir siyasi rejim değişikliği girişiminin tanıtımı olduğunu belirten Ureykat, şöyle devam etti:"Şu anda, Filistinli mültecileri misafir eden ülkelere doğrudan yardım yaparak Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nı (UNRWA) ortadan kaldırmayı ve UNRWA'dan ayrı Gazze Şeridi için 'insani krizin çözümü' adı altında Gazze Şeridi için mali anlaşma yapmayı istiyorlar."

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