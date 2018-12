ABD'li uçak üreticisi Boeing, Türkiye'de Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açtı Haberi

-Konuşmacılardan detay

- ABD'li dev uçak üreticisi Boeing Teknoloji Günü kapsamında Türkiye'de Mühendislik ve Teknoloji Merkezi açtı. Türkiye’de havacılığı zenginleştirmek ve Türkiye’nin küresel havacılık sektörüyle bağlarını güçlendirmek açısından da önemli bir rol üstlenecek olan merkezin açılış törenine katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türkiye sırf alt üretici olarak kullanılan, tedarik zincirinde bir imalatçı olan, fiyat avantajı sağladıkça da imalat verebilen bir ülkenin ötesinde olmalı” dedi.

Boeing, Türkiye’deki ilk Mühendislik ve Teknoloji Merkezinin açılışı Swiss Otel'de gerçekleştirildi.

Törene, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, havacılık sektöründen isimler ve çok sayıda uzman katıldı.

Boeing, 2017 yılında Türkiye’deki paydaşlarıyla birlikte Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı’nı hayata geçirdi. Milli Havacılık Planı, Boeing ve Türkiye arasındaki iş birliğini stratejik bir ortaklık boyutuna taşırken, sanayi, teknoloji, servis-bakım hizmetleri ve nitelikli insan gücü olmak üzere 4 temel iş birliği alanını kapsıyor. Bu plan kapsamında hayata geçirilen Mühendislik ve Teknoloji Merkezi ise Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. İstanbul Teknopark’ta faaliyet gösterecek olan Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, Boeing’in küresel mühendislik ve teknoloji ağının bir parçası olarak, tasarım mühendisliği ve Ar-Ge çalışmalarına odaklanacak. Merkez, Türkiye’nin havacılık ekosistemini zenginleştirmek ve Türkiye’nin küresel havacılık sektörüyle bağlarını güçlendirmek açısından da önemli bir rol üstlenecek. “Türkiye sırf alt üretici olarak kullanılan, tedarik zincirinde bir imalatçı olan, fiyat avantajı sağladıkça da imalat verebilen bir ülkenin ötesinde olmalı” Törende açılış konuşmasını yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Türkiye sadece Boeing’in belli parçalarını imal eden bir ülke olmaktan öte gitmeli. Mühendislik ve Teknoloji Merkezi bence bunun bir işareti. Türkiye sırf alt üretici olarak kullanılan, tedarik zincirinde bir imalatçı olan, fiyat avantajı sağladıkça da imalat verebilen bir ülkenin ötesinde olmalı. Biz hep şunu iddia ediyoruz, fiyat ve kalite parametrelerini beraber düşündüğünüzde Türkiye gerçekten dünyada en önde gelen ülkelerden birisi olacak ve en iyi teklifleri verecektir” dedi.

“Türkiye’de geniş bir küresel ekonomiye katkıda bulunacak, küresel piyasada oyuncu olabilecek şirketlerin yapılanması ile ilgili çalışmalarımız var” Havacılık ve teknoloji alanında yapılacak çalışmaların karşılıklı olması gerektiğini belirten İsmail Demir, “Boeing burada mühendislik anlamında, teknoloji anlamında, imalat anlamında yapılanırken bir yandan da Türk şirketlerinin Boeing’ e yakın bir çevrede yapılanmasını ve böylece ilişkilerin çok daha hızlı, net ve çabuk olacağını ve birbirimizi daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Türkiye’de geniş bir küresel ekonomiye katkıda bulunacak, küresel piyasada oyuncu olabilecek şirketlerin yapılanması ile ilgili çalışmalarımız var. Bunun amacı, Türkiye’de küresel lige oyuncular çıkartmak. Hem imalat anlamında hem teknoloji geliştirme, hem de Ar-Ge ve mühendislik anlamında” ifadelerini kullandı. “Türkiye olarak biz bu engelleri kaldırmaya, önünüzü açmaya, her türlü desteği vermeye hazırız” Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’nin faaliyette olacağı İstanbul Teknopark’tan da bahseden Demir, “İstanbul Teknopark malumunuz savunma ve havacılık esaslı yapılan bir teknopark. Gerek mühendislik ve teknoloji geliştirme, gerek imalat, gerekse ürünlerin hayat boyu desteğini vermek, bakım onarım ve destek anlamında bu zincirin her kademesinde iş birliği yapmamız mümkün ve her kademede de iddialı olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu iddiayı yerine getirirken Boeing temsilcilerinden ricamız bizler devletin ilgili birimleri olarak sizlerin çeşitli projeleri hayata geçirirken kafanızda oluşacak çeşitli soru işaretleri ve engel olarak gördüğünüz noktalar varsa biz şunun garantisini veriyoruz, Türkiye olarak biz bu engelleri kaldırmaya, önünüzü açmaya yeter ki katma değer oluşturan bir birliktelik olsun. Bununla ilgili her türlü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

